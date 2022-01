Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nehodovost na Příbramsku v roce 2021

PŘÍBRAMSKO - Na Příbramsku se loni stalo přes třináct set nehod.

V roce 2021 řešili příbramští dopravní policisté 1391 dopravních nehod, což je o 50 více než v roce 2020. Na příbramských silnicích zemřelo devět osob, o čtyři více než v předchozím roce. Dále 20 lidí utrpělo těžké zranění a 306 poranění lehčího charakteru.

Nejčastější příčinou nehod byl nesprávný způsob jízdy, následně nepřiměřená rychlost – 179x a poté následovalo nedání přednosti v jízdě – 112x. Třiašedesát řidičů, kteří zavinili nehodu, bylo pod vlivem alkoholu. Celkem 320 karambolů způsobila zvěř. Na automobilech vznikla škoda, která přesáhla 77 milionů korun.

V měsíci prosinci se stalo 121 nehod, zemřeli tři lidé, dva utrpěli těžké zranění a 23 osob lehká poranění. Škoda na vozidlech činila téměř sedm milionů korun. Smrtelná dopravní nehoda se odehrála dne 5. prosince v nočních hodinách v katastru obce Milešov. Mladá motoristka sjela v zatáčce na krajnici a poté havarovala do vzrostlého stromu. Nehodu nepřežila její spolujezdkyně. K další tragické nehodě došlo dne 17. prosince odpoledne v katastru obce Zalužany. Řidič osobního vozidla dostal po projetí zatáčky na mokré vozovce smyk a přejel do protisměru, kde čelně narazil do protijedoucího automobilu, ve kterém seděly dvě osoby. Ty bohužel na místě svým zraněním podlehly.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

komisař

P ČR Příbram

17. leden 2022

