Nehodovost na Mělnicku v roce 2023

MĚLNICKO - Na Mělnicku zemřelo v loňském roce šest osob.

V roce 2023 řešili mělničtí dopravní policisté 1137 dopravních nehod.

Při nich zemřelo 6 osob. Ve dvou případech vyhasl život chodců, jednoho srazilo nákladní auto, druhého osobní. Řidič jednoho osobního vozidla nepřežil srážku s autobusem poté, co vjel do protisměru, další nedal přednost nákladnímu vozidlu a 1 narazil do stromu. Motocyklista zemřel po nárazu do pevné překážky.

Těžká zranění utrpělo 19 lidí a 95 se jich zranilo lehce. Nejvíce nehod zavinili řidiči motorových vozidel, 731, řidiči nemotorových vozidel pak 21. Chodci zavinili 3 nehody .

Nejčastější příčinou byl nesprávný způsob jízdy, v 473 případech, následně nepřiměřená rychlost, 153x , a poté následovalo nedání přednosti v jízdě, 95x. Čtyřiapadesát řidičů, kteří zavinili nehodu, bylo pod vlivem alkoholu, 1 pod vlivem drog. Celkem 368 karambolů způsobila zvěř. Při nehodách hmotná škoda přesáhla 80 milionů korun.

Nejvíce se bouralo mimo obec, 627x, v obci 510x, na místních komunikacích 344x, následovaly silnice I. třídy, 258x.

por. Mgr. Markéta Johnová

25.1.2024

