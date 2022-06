Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nehodovost na Jičínsku

JIČÍNSKO – Za 3 dny 13 nehod.

Dopravní policisté se od pátku 17. června až do neděle 20. června „nezastavili“ – na teritoriu Jičínska řešili celkem 14 dopravních nehod.

V pátek 17. června v 15. hodin vyjížděli v Ostroměři k poškozenému zaparkovanému vozidlu značky Škoda Octavia. Dosud nezjištěný řidič neztotožněného vozidla se zřejmě dostatečně nevěnoval řízení a narazil do levého zrcátka zaparkovaného vozu, které tímto poškodil. Řidič z místa nehody následně ujel.

Miletín - 17.6.2022.jpgKrátce před 21. hodinou v Miletíně řídil zřejmě 47letý muž elektrokoloběžku, plně se nevěnoval řízení, kdy pravděpodobně najel na obrubník a spadl. Způsobil si zranění, se kterými byl převezen do nemocnice. Policisté na místě provedli dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl s hodnotou 2,46 promile pozitivní. Druhou dechovou zkoušku se vzhledem ke zdravotnímu stavu nepovedlo provést, proto byl nařízen odběr krve. Přesná příčina a okolnosti nehody jsou i nadále předmětem šetření jičínských dopravních policistů.

Krátce před půlnocí pak páteční nehody zakončil střet motocyklu se srnou. Jednatřicetiletému motorkáři jedoucímu po silnici I/35 ve směru od Hořic vběhla náhle na přímém úseku komunikace do jeho jízdní dráhy srna. Řidič již nestihl bezpečně zareagovat a střetu tak zabránit. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 81 tisíc korun. Ke zranění osob naštěstí nedošlo.

V sobotní poledne v Jičíně se míjela 73letá řidička automobilu Škoda Octavia s blíže nezjištěným vozidlem červené barvy s přívěsným vozíkem na místní komunikaci mezi ul. Raisova a Podhradská. Řidiči se včas nevyhnuli a došlo ke střetu. Řidič blíže nezjištěného červeného vozidla z místa dopravní nehody odjel, aniž by prokázal svoji totožnost a sepsal společný záznam o dopravní nehodě.

silnice I_35 - 18.6.2022.jpgK hrozivě vypadající nehodě na silnici I/35 mezi obcí Vojice a Podhorní Újezd pak policisté vyjížděli v sobotu ve 13:15 hodin. Čtyřicetiletá řidička se v klesání zřejmě nevěnovala řízení a dostatečně nesledovala situaci před sebou, vjela do protisměru, následně do silničního přikopu, kde narazila do betonových sloupů oplocení. Přítomnost alkoholu vyloučili policisté provedenou dechovou zkouškou. Žena byla předána do péče lékařů a z místa nehody převezena do nemocnice. Policisté řidičce uložili pokutu příkazem na místě ve výši 2 tisíce korun.

Po 40 minutách pak policisté vyjížděli do Nové Paky k havárii vozidla Volkswagen. Sedmatřicetiletý řidič nerespektoval dopravní značení a při couvání v pěší zóně do značky narazil a následně porazil. Řidiči policisté uložili pokutu příkazem na místě ve výši 2 tisíce korun.

V neděli 19. června krátce před polednem nezvládl řízení motocyklu 55letý řidič, který v katastru obce Sobotka při odbočování zřejmě přehlédl před ním odbočující automobil Škoda. Aby zabránil střetu s vozidlem, začal motocyklista silně brzdit a strhl řízení vpravo. Řidič i jeho spolujezdkyně následně upadli na vozovku. I v tomto případě uložili policisté řidiči pokutu příkazem na místě ve výši 2 tisíce korun.

Choteč - 19.6.2022.jpgVe 22:30 hodin pak policisté opět vyjížděli k nehodě zaviněné zvěří. Řidiči vozidla Volkswagen jedoucímu po silnici III. třídy v katastru obce Choteč vběhla z příkopu do cesty srna. Řidič již nemohl nijak zareagovat a narazil do srny přední částí automobilu.

Dalších 5 dopravních nehod v uvedeném období si řidiči vyřešili sami Protokolem o dopravní nehodě (tzv. euroformulář).



por. Ing. Eliška Majerová

20. 6. 2022

