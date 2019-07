Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nehoda zpomalila rychlost provozu

TACHOV – Řidič, který vyjel do protisměru, se nejprve střetl s osobním autem, poté s dodávkou.

Tachovští dopravní policisté přijali včerejšího dne oznámení o nehodě, která se stala kolem 12:30 hod. v Tachově na ulici Plzeňská. Po uvedené silnici jel ve směru od Trnové do centra 62letý řidič s vozidlem značky Škoda Fabia. Přitom přejel z dosud nezjištěné příčiny do protisměru, kde narazil do levého boku osobního vozidla značky Seat, jehož řidička čelnímu střetu zabránila stržením vozidla vpravo, přičemž došlo k poškození pravého zadního disku kola o vyvýšený obrubník přilehlého chodníku. Následně vozidlo Škoda čelně narazilo do protijedoucí dodávky značky Renault. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče fabie, který byl z místa záchrannou službou převezen do nemocnice. Policisté se všemi zúčastněnými řidiči provedli dechové zkoušky, jejich výsledky byly negativní. Celkovou vzniklou škodu na vozidlech odhadli policisté na 220 000 korun. Nehodou se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

31. 7. 2019



