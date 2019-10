Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nehoda zablokovala silnici I/50

UHERSKOHRADIŠŤSKO: V nemocnici skončily čtyři osoby.

Dnes ráno krátce po páté hodině došlo na hlavním tahu I/50 u obce Hradčovice k havárii dodávky, ve které cestovalo pět osob cizí státní příslušnosti. Řidiče zřejmě přemohla únava.

Šestačtyřicetiletý řidič dodávky jel směrem na Uherský Brod a zřejmě upadl do mikrospánku. Vozidlo tak vyjelo vpravo mimo silnici a narazilo do stromu. Tři ženy a jeden muž utrpěli zranění prozatím nezjištěného rozsahu. Přivolaní záchranáři zraněné osoby převezli do nemocnice. Řidič vyvázl bez zranění. Alkohol jsme u něj vyloučili dechovou zkouškou.

Po dobu vyšetřování nehody byl provoz na hlavním tahu částečně omezen. Doprava byla několik hodin řízena kyvadlově.

Nehodou se nyní zabývají kriminalisté společně s dopravními policisty.

16. října 2019, por. Bc. Milena Šabatová

