Nehoda vlaku a osobního automobilu se obešla bez zranění

České Budějovice - Policisté kompletně uzavřeli ulici U Sirkárny.

Dnes po 10:00 hodině došlo na železničním přejezdu v ulici U Sirkárny k nehodě, kdy řidička vozidla značky Audi jela ve směru od městské části Mladé směrem do centra a nedala přednost přijíždějící nákladní vlakové soupravě. Došlo ke střetu levého zadního boku automobilu s vlakem. Nikdo při nehodě neutrpěl zranění. V důsledku nehody policitsté kompletně uzavřeli silnici č. 2/157 (zanádražní komunikace) a to až do cca 13:00 hodiny. Policisté na místě odkladní dopravu po přihlelých komunikacích. Žádáme řidiče, aby respektovali pokyny policistů.

4. prosince 2023

