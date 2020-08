Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nehoda v centru Hradce

HRADECKO - Střet auta s cyklistou.

Dnes krátce před 11.30 jsme vyjížděli ke střetu cyklisty s osobím autem, ke kterému došlo na křižovatce ulic Gočárova a Střelecká ulice v centru města. Z prvotních zjištění k nehodě pravděpodobně došlo tak, že řidič při odbočování vpravo směrem do Kuklen se střetl s cyklistou, který jel ve stejném jízdním pruhu. Muž ve věku 70 let jedoucí na elektrokole utrpěl zranění, s kterým byl rychlou záchrannou službou převezen do nemocnice k ošetření. Policisté u obou řidičů vyloučili alkohol dechovou zkouškou.

Provoz byl na necelou hodinu částečně omezen.

Přesná příčina nehody je předmětem dalšího šetření hradeckých dopravních policistů.

por. Iva Kormošová

6.8.2020, 15.00

Odkazy do noveho okna Gočárova, 6.8. Detailní náhled

vytisknout e-mailem