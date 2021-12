Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nehoda v centru HK

HRADECKO - Směr od nádraží do centra byl 3 hodiny neprůjezdný.

Včera 6.12. v 14.30 došlo v Hradci Králové na křižovatce ulic Střelecká, Resslova, Dukelská třída a Třída Karla IV. ke střetu autobusu MHD a nákladního vozidla značky Fiat. K nehodě došlo pravděpodobně tak, že řidič autobusu jedoucí od vlakového nádraží do centra města, vjel do křižovatky na zelený signál, ale z důvodu dopravní situace nemohl v jízdě pokračovat. Řidič fiatu jedoucí po okruhu ve směru Střelecká - Resslova vjel vzápětí na svůj zelený signál do křižovatky, kde se s autobusem střetl. Obě vozidla zůstala stát těsně za křižovatkou na třídě Karla IV., kterou zneprůjezdnila na cca 3 hodiny. Při nehodě se nikdo nezranil. Oba řidiči měli dechovou zkoušku negativní. Škoda na fiatu, u kterého policisté zdůvodu závad zadrželi osvědčení o registraci, byla odhadnuta na 400 tisíc a na autobusu 350 tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody a míra zavinění je předmětem dalšího šetření.

por. Iva Kormošová

7.12.2021, 12.00

