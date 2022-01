Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nehoda uzavřela hlavní silniční tah I/50

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Pro zraněného řidiče přiletěl vrtulník.

Dnes ráno krátce po šesté hodině došlo na hlavním silničním tahu I/50 u Starého Hrozenkova k vážné dopravní nehodě. Devětadvacetiletý řidič vozidla Alfa Romeo jel směrem na Uherský Brod a při průjezdu táhlé levotočivé zatáčky plynule přejel do protisměru. Tam narazil do kamionu. Při nehodě došlo k vážnému zranění řidiče vozidla Alfa Romeo, který byl letecky transportován do nemocnice v Brně. Jeho spolujezdkyni převezli záchranáři do Uherskohradišťské nemocnice. Řidič kamionu vyvázl s lehkým zraněním. Kvůli zranění nebylo možné provést u řidiče osobního auta dechovou zkoušku, proto byl nařízen odběr krve.

Komunikace byla v místě zcela neprůjezdná, poté byl provoz několik hodin řízen kyvadlově. Přesné příčiny a okolnosti této události i nadále šetří dopravní policisté.

14. ledna 2022, por. Bc. Milena Šabatová

