Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nehoda u Rané odložena

LOUNSKO - Viník nehody zemřel.

Lounští kriminalisté odložili prověřování dopravní nehody, ke které došlo 22. ledna 2023 na silnici I/28 u obce Raná na Lounsku. Tehdy se řidič osobního vozu Fiat jedoucí ve směru od obce Louny na obec Most plně nevěnoval řízení a přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím autobusem. Řidič autobusu již střetu nedokázal zabránit. Vozidlo bylo odraženo do příkopu a řidič z něj vypadl. Na následky zranění zemřel. V autobuse bylo několik osob zraněno lehce. Celková škoda způsobená nehodou vznikla ve výši 830 tisíc korun. Po řádném zadokumentování a prověření celé události nyní kriminalisté věc odložili, neboť nelze trestně stíhat osobu zemřelou.

24. března 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

