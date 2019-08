Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

U nehody u Jestřebí zasahoval vrtulník

ČESKOLIPSKO - Kolem půl deváté hodiny ráno se na křižovatce u Jestřebí střetla Škoda Fabia s motocyklem.

Dnes kolem půl deváté hodiny ranní přijal operační důstojník na tísňovou linku oznámení ze Zdravotnické záchranné služby o dopravní nehodě na křižovatce u Jestřebí na Českolipsku. Došlo zde ke střetu osobního vozidla s motocyklem. Na místě zasahoval i vrtulník Zdravotnické záchranné služby.

Řidič osobního vozidla Škoda Fabia jel po vedlejší komunikaci ve směru od obce Jestřebí na obec Dubá. V tu dobu jely po hlavní silnici ve směru od Doks na Českou Lípu za sebou dva motocykly. Řidič Fabie vjel na hlavní silnici poté, co projel první motocykl, a v tu chvíli přijela pravděpodobně do křižovatky i řidička druhého motocyklu, která již nestačila na vzniklou situaci zareagovat a narazila do boku osobního vozidla. Řidička motocyklu byla s blíže nespecifikovaným zraněním letecky transportována do Krajské nemocnice Liberec.



Policisté podrobili řidiče osobního vozidla orientační dechové zkoušce na alkohol, která byla negativní, u zraněné řidičky motocyklu nařídili odběr krve v nemocnici.



Komunikace byla po dobu vyšetřování dopravní nehody, asi půl hodiny, zcela uzavřena. Nyní byl provoz na místě plně obnoven.

Nehodou se nyní budou dále zabývat českolipští dopravní policisté. Ti budou zjišťovat okolnosti nehody a míru zavinění ze strany jednotlivých účastníků.



10. 8. 2019

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem