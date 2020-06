Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nehoda u Horní Libchavy si vyžádala čtyři zraněné

ČESKOLIPSKO - Při čelním střetu vozidla Peugeot Boxer a Škody Octavia byli lehce zraněni tři lidé, řidička Škody Octavie byla letecky transportována do liberecké nemocnice.

Dnes krátce po půl páté odpoledne přijial operační důstojník z tísňové linky 112 oznámení o dopravní nehodě na Českolipsku. Nehoda se stala na silnici III. třídy u Horní Libchavy.

Řidič vozidla Peugeot Boxer jel ve směru od České Lípy na Horní Libchavu a v pravotočivé zatáčce pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost stavu mokré vozovky, kdy s vozidlem dostal smyk a vjel do protisměru. Zde se následně čelně střetl s protijedoucí Škodou Octavií. Nehoda si vyžádala čtyři zranění a na místě zasahoval i vrtulník Letecké záchranné služby. Se středně těžkým zraněním byla letecky transportována do Krajské nemocnice Liberec řidička vozidla Škoda Octavia a rovněž do liberecké nemocnice byla s lehkým zraněním převezena i její spolucestující. Druhý spolucestující z vozidla Škoda Octavia utrpěl rovněž lehké zranění, ten byl však ošetřen přímo na místě. Řidič vozidla byl s lehkým zraněním převezen na ošetření do českolipské nemocnice a jeho spolujezdec vyvázl z nehody naštěstí bez zranění.

Policisté provedli u řidiče i řidičky orientační dechové zkoušky na alkohol přístrojem Dräger, které byly v obou případech negativní. Řidiči vozidla Peugeot zároveň zadrželi na místě osvědčení o registraci vozidla pro závadu na vozidle. Předběžná škoda na obou vozidlech byla vyčíslena na částku 80 tisíc korun.

Okolnostmi nehody se dále zabývají českolipští dopravní policisté.



