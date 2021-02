Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nehoda tří vozidel zablokovala hlavní tah ve Zlíně

ZLÍNSKO: Naštěstí se obešla bez zranění.

Škodu převyšující dva miliony korun si vyžádala dnešní dopolední dopravní nehoda, k níž došlo na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Po dobu vyšetřování dopravní nehody byla vozovka uzavřená v obou směrech. Při nehodě naštěstí nebyl nikdo zraněn.

V deset třicet hodin přijížděl ve směru od Vizovic do centra Zlína po třídě Tomáše Bati dvaačtyřicetiletý řidič vozidla Audi Q7, který zřejmě vlivem zdravotní indispozice přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím nákladním vozidlem a s autobusem, který stál v té době v zastávce. Vozidlo Audi po srážce přejelo zpět do pravého jízdního pruhu a jeho jízda skončila nárazem do stromu. Řidiče převezli záchranáři do nemocnice. V autobusu ani v nákladním vozidle nebyl nikdo zraněn.

Krátce po dvanácté hodině dopravní policisté umožnili vyjma jednoho jízdního pruhu provoz na celé části vozovky.

3. února 2021, por. Bc. Monika Kozumplíková

