Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nehoda tří vozidel uzavřela silnici I/35 z Hodkovic na Liberec

LIBERECKO - Policisté odklánějí dopravu ve směru z Liberce na Dlouhý Most a ve směru od Hodkovic nad Mohelkou na Rychnov u Jablonce.

Dnes krátce po čtvrté hodině odpoledne přijal operační důstojník oznámení z tísňové linky 112 o dopravní nehodě tří osobních vozidel na silnici I. třídy č. 35 v Jeřmanicích ve směru od Hodkovic nad Mohelkou na Liberec. Nehoda uzavřela zcela provoz v tomto úseku.



K dopravní nehodě došlo v místě, kde v současné době probíhá oprava vozovky, a to v místě, kde je sveden provoz pro oba dva směry jízdy z jednoho do původních dvou jízdních pruhů ve směru na Liberec. Na místě se tvoří kolony a provoz zde řídí policisté.



Ve směru od Hodkovic nad Mohelkou odklánějí policisté dopravu ve směru na Rychnov u Jablonce a v Liberci směrem na Dlouhý Most.

Další informace k dopravní nehodě budou upřesněny později.



2. 7. 2019

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

