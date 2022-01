Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Nehoda tří vozidel u Karlových Varů

KARLOVARSKO - Došlo naštěstí jen k lehkému zranění.

Dne 17. ledna letošního roku došlo krátce po dvacáté hodině večerní na pozemní komunikaci I/6, poblíž Karlových Varů k dopravní nehodě jednoho nákladního a dvou osobních vozidel.

K té mělo dojít tak, že osmatřicetiletý řidič nákladního vozidla Scania, jedoucího ve směru z Karlových Varů na Cheb, při zařazování z levého jízdního pruhu do pravého se při tomto manévru zřejmě plně nevěnoval řízení. Následně došlo ke střetu přední části nákladního vozidla se zadní částí osobního automobilu značky Seat, které řídila sedmatřicetiletá žena. Vlivem nárazu mělo osobní vozidlo značky Seat přejet do levého jízdního pruhu, narazit do středových svodidel a následně se odrazit zpět do levého jízdního pruhu. Poté došlo k bočnímu střetu s dalším osobním automobilem značky Škoda, které řídil sedmapadesátiletý muž. Po střetu obě osobní vozidla narazila do svodidel na pravé straně pozemní komunikace.

Při dopravní nehodě došlo naštěstí jen k lehkému zranění sedmatřicetileté řidičky vozidla značky Seat, která byla převezena Zdravotnickou záchrannou službou na ošetření do nemocnice.

Řidiči všech vozidel se po dopravní nehodě podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla u všech tří s negativním výsledkem.

Škoda byla předběžně odhadnuta na částku přibližně 130 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravního nehody jsou předmětem dalšího šetření.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

18.1.2022

