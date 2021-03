Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nehoda tří vozidel

TRUTNOVSKO – Škoda přes 600 tisíc korun.

Dopravní nehoda mezi obcemi Výšinka a KocbeřeVčera krátce po 16. hodině došlo na křižovatce silnice I. třídy č. 37 se silnicí III. třídy, mezi obcemi Výšinka a Kocbeře, k dopravní nehodě. Třiatřicetiletý řidič vozidla značky Ford zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy a po průjezdu nepřehledné zatáčky zezadu narazil do osobního automobilu značky Subaru. Následně bylo subaru vlivem nárazu odhozeno do protisměru, kde se střetlo s protijedoucím vozidlem značky Škoda. Řidiče fordu si do své péče převzali lékaři. Přítomnost alkoholu u řidičů vyloučili policisté provedenou dechovou zkouškou. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 650 tisíc korun.

Okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem vyšetřování trutnovských dopravních policistů.



por. Ing. Eliška Majerová

31. 3. 2021

