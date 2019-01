Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nehoda tří vozidel

OLOMOUC - Zranily se při ní dvě osoby.

V pátek 4. 1. 2019, rátce po patnácté hodině, jsme přijali oznámení o dopravní nehodě na ulici Šlechtitelů v Olomouci. Z prvotního šetření vyplývá, že osobní vozidlo BMW, řízené 44letu řidičkou, které jelo po ulici Šlechtitelů, ve směru od ulice Holické, ke křižovatce ulice Šlechtitelů s komunikací II/570, mělo před uvedenou křižovatkou z prozatím přesně nezjištěných příčin narazit do osobního vozidla VW Caddy, které řídil 47letý řidič. Vozidlo VW Caddy bylo nárazem odraženo směrem do křižovatky a přitom narazilo do vozidla Opel Crossland, které jelo po hlavní komunikaci II/570, ve směru od ulice Keplerovy směrem k ulici Dolní Novosadská. Vozidlo Opel po kontaktu s vozidlem VW Caddy mělo dostat smyk, za křižovatkou vyjelo vpravo, mimo komunikaci a narazilo do stromu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění dvou spolujedoucích ve vozidle Opel Crossland - 65leté ženy a nezletilé dívenky. Obě byly převezeny do nemocničního zařízení na vyšetření. Alkohol byl u všech účastníků nehody vyloučen orientačními dechovými zkouškami. Celková hmotná škoda je v tuto chvíli odhadována na 130 000 korun - 15 000 korun na vozidle BMW, 15 000 korun na vozidle VW a 100 000 korun na vozidle Opel. Přesné příčiny nehody, její okolnosti a souvislosti jsou nadále v šetření.

por. Mgr. Irena Urbánková

7. lerdna 2019

