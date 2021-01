Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nehoda skončila nárazem do stromu

CHOMUTOVSKO - Policisté hledají svědky.

Policisté šetří dopravní nehodu, k níž došlo ve středu 13. ledna2020 v 15:25 hodin v katastru obce Nezabylice na křížení silnice II/607 (silnice z Chomutova na Prahu) a sil. č. III/00728 (silnice vedoucí od obce Nezabylice) poblíž benzinové čerpací stanice.

Řidič nákladního vozidla bílé barvy s návěsem bílé barvy nedal přednost osobnímu automobilu zn. Renault Laguna jedoucímu po hlavní silnici vedoucí z Chomutova do Prahy. Při najíždění na hlavní silnici ve směru na Chomutov vjelo nákladní vozidlo jedoucí od obce Nezabylice levým rohem kabiny do jízdní dráhy vozidlu Renault. Řidič vozidla Renault v důsledku toho strhl řízení, dostal s vozidlem smyk a vyjel mimo okraj komunikace, kde narazil do stromu. Z hrozivě vypadající nehody řidič naštěstí vyvázl bez zranění.

Po dopravní nehodě u řidiče vozidla Renault zastavil bílý pick-up, nezjištěné registrační značky, kdy z tohoto vozidla měl vystoupit muž ve věku cca 50 - 55 let, který řidiči vozidla Renault sdělil, že byl také ohrožen výše uvedeným nákladním vozidlem.

Tímto žádáme, aby se přihlásil řidič bílého vozidla pick-up, případně jiní svědci dopravní nehody, kteří by mohli k popsané dopravní nehodě poskytnout informace. Se svým svědectvím se mohou obrátit na Dopravní inspektorát PČR Chomutov, tel.: 974 447 250, 974 447 251 nebo na bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 20. ledna 2021

