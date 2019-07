Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nehoda si vyžádala zranění tří osob

OLOMOUCKO - Motorkář byl letecky transportován do nemocničního zařízení.

V úterý 23. 7. 2019, kolem osmnácté hodiny, jsme přijali oznámení o dopravní nehodě na silnici II/435, ve směru jízdy od obce Kožušany-Tážaly na obec Dub nad Moravou. Podle prvotních informací mělo osobní vozidlo Škoda Fabia, řízené 47letým řidičem, který jel od obce Kožušany, z prozatím přesně nezjištěných příčin, přejet do protisměru, kde se čelně střetlo s motocyklem zn. Jawa, který řídil 74letý řidič. Po střetu mělo osobní vozidlo pokračovat v jízdě, následně vyjet mimo komunikaci vpravo, kde mělo narazit do zábradlí mostu a poté havarovat do silničního příkopu u silnice, vedoucí na obec Blatec. Při nehodě došlo ke zranění motorkáře, který byl letecky transportován do nemocničního zařízení a 47letého řidiče osobního vozidla a jeho 80leté spolujezdkyně, kteří skončili také v péči zdravotnické záchranné služby. U obou účastníků nehody byla provedena orientační dechová zkouška, která byla negativní. U řidiče osobního vozidla i test na omamné a psychotropní látky, který byl také negativní. Při nehodě vznikla škoda na motocyklu, osobním vozidle a zábradlí mostu. Ta je v současné době odhadována na předběžně 150 500 korun. Přesné příčiny nehody, její okolnosti a souvislosti, stejně jako to, co nehodě předcházelo a celý její průběh, jsou v šetření.

por. Mgr. Irena Urbánková

24. července 2019

