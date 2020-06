Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nehoda se smrtelným zraněním na přejezdu

PRAHA VENKOV ZÁPAD – Vrtulník a sanitní vozidlo transportovaly dvě ženy s těžkým zraněním do Prahy.

Policisté dopravního inspektorátu z okresu Praha západ vyjížděli dne 7. června 2020 krátce po šestnácté hodině k vážné dopravní nehodě, která se stala na železničním přejezdu nedaleko obce Dobrovíz.

Řidič osobního vozidla tovární značky Lexus při jízdě po silnici č. III./0073 ve směru jízdy od obce Jeneč nerespektoval výstražné zvukové a světelné znamení u železničního přejezdu na jednokolejné železniční trati v ulici K Amazonu a v době, kdy se k přejezdu bezprostředně blížil osobní motorový vlak, jedoucí ve směru Středokluky – Hostivice, vjel s vozidlem na přejezd, kde došlo ke střetu a vozidlo zůstalo částečně zaklíněno pod vlakem. V daném okamžiku v osobním vozidle cestovala tříčlenná posádka a ve vlaku, který tvořil jeden samostatný motorový vůz, se nacházel strojvedoucí se třemi cestujícími.

Tato vážná dopravní nehoda skončila tragicky. U sedmadvacetiletého řidiče, cizí státní příslušnosti došlo ke smrtelnému zranění, kterému ihned na místě podlehl. Třiatřicetiletá spolujezdkyně utrpěla mnohočetná zranění těžšího charakteru a byla transportována policejním vrtulníkem LZS v kritickém stavu do jedné z pražských nemocnic. Druhá spolujezdkyně s těžkým zraněním ve věku čtyřiadvacet let byla převezena posádkou ZZS k hospitalizaci do Fakultní nemocnice v Motole. Strojvedoucí ani cestující ve vlaku neutrpěli žádné zranění.

Policisté vyzvali řidiče k provedení dechové zkoušky, která byla s negativním výsledkem a alkohol byl na místě vyloučen. Zda byl i u řidiče negativní výsledek na alkohol bude zjištěno při soudní pitvě.

Při dopravní nehodě nedošlo k vykolejení vlaku. Celkem vzniklá škoda je ve výši 225 000,-Kč. Z toho škoda způsobená společnosti Českých drah byla předběžně vyčíslena na částku 150 000,-Kč a škoda vzniklá společnosti, která je vlastníkem vozidla činí 75 000,-Kč.

Po dobu prvotního vyšetřování na místě dopravní nehody byl provoz na pozemní komunikaci i na železniční trati na necelých šest hodin uzavřen. K plnému obnovení jízdy na trati a průjezdnosti vozovky došlo až před dvaadvacátou hodinou.

Dopravní nehoda je nadále v šetření.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

8. června 2020

