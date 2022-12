Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nehoda pod vlivem alkoholu

České Budějovice - Čtyřicátník v noci havaroval do svodidel.

Požívání alkoholu a řízení motorových vozidel k sobě zkrátka nepatří. To však neuznává určitá část mužů a žen, kteří ovlivnění usedají za volant či řídítka motorových vozidel. Jednu z posledních dopravních nehod tohoto charakteru, vyšetřují českobudějovičtí dopravní policisté v městské části Mladé, na okraji krajského města.

V neděli 11. prosince 2022, pár desítek minut po půlnoci, řídil 41letý muž osobní motorové vozidlo tovární značky Volkswagen Golf po ulici V hluboké cestě, nedaleko turbo kruhových objezdů Mladé, kdy pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, stavu pozemní komunikace a vlastnostem nákladu, přičemž dostal smyk, přejel do protisměru, kde narazil do kovových svodidel. Poté přejel travnatý pás a svou jízdu ukončil nárazem do dalších svodidel.

Na místo byli přivoláni zmínění dopravní policisté, kteří při jednání s řidičem z jeho dechu cítili závan alkoholu, proto ho vyzvali k provedení testu na zjištění návykové látky v dechu, kdy výsledek měření přístrojem Dräger vykázal bezmála 2 promile alkoholu. Po pár minutách opakovaný test měl totožné hodnoty.

Muži byla zakázaná další jízda a zadržen řidičský průkaz. Strážci pořádku ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky.

12. prosince 2022

