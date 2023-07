Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nehoda opilého řidiče

HRADECKO - Auto po nehodě vzplálo.

V neděli 16.7. krátce před polednem přijali policisté oznámení o dopravní nehodě, která se stala v katastru obce Bydžovská Lhotka. Jedenačtyřicetiletý řidič auta značky Renault Megane jedoucí od Kosiček při projíždění pravotočivé zatáčky nezvládl řízení, najel do protisměru a vyjel vlevo mimo komunikaci do silničního příkopu, kde havaroval. Následně došlo k zahoření auta a i pole.

Policisté řidiče podrobili dechové zkoušce s výsledkem 1,2 promile. Jelikož muž podstoupil i lékařské vyšetření spojeného s odběrem krve, bude se nyní čekat na výsledek rozboru, na němž záleží zda řidič bude obviněn z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky (nad jedno promile), a nebo se bude jednat o přestupek (do jedné promile)

Škoda na vozidle a poli byla vyčíslena na cca 40 tisíc korun.

por. Iva Kormošová

