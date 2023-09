Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nehoda náklaďáku s osobákem

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Nehoda na komunikaci I/50 si vyžádala zranění řidiče škodovky.

Včera krátce před polednem vyjížděli dopravní policisté k nehodě na silnici I/50 u Buchlovic.

Osmasedmdesátiletý řidič Škody Octavie při vyjíždění z benzínové čerpací stanice přehlédl několikatunový tahač, kterému vjel do jízdní dráhy. Řidič kamionu jedoucí od Brna na Uherské Hradiště již střetu nedokázal zabránit. Škodovku nabral do její zadní části. Senior nehodou utrpěl zranění a byl převezen do Uherskohradišťské nemocnice. Alkohol byl u obou řidičů dechovou zkouškou vyloučen. Škoda na zúčastněných vozidlech byla předběžně vyčíslena na sto sedmdesát tisíc korun.

Nehodu dopravní policisté nadále šetří.

5. září 2023, Radomír Šiška, DiS.

vytisknout e-mailem