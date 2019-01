Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nehoda na železničním přejezdu

České Budějovice - Vlak narazil do prázdného osobního vozidla. (Hlasová schránka 974 221 116)

Dnes krátce před půl dvanáctou dopoledne došlo na železničním přejezdu P1133 u Hluboké nad Vltavou k dopravní nehodě osobního vozidla a rychlíku č. R 633, který jel ve směru z Českých Budějovic do Protivína. Řidička v osobním vozidle značky VW jela po silnici č. IV/10582 a u Bezdrevské Bašty pravděpodobně v důsledku zledovatělé vozovky dostala smyk, narazila do svodidel a s vozidlem zastavila v kolejišti. Ve vozidle jela sama. Vzhledem k tomu, že z kolejiště nemohla s vozidlem vyjet, vystoupila a odešla stranou. Za několik okamžiků pak do vozu narazil osobní vlak, ve kterém jelo 15 osob. Jedna osoba utrpěla při střetu vlivem brždění lehké zranění. Trať je uzavřena. Na místě pracují všechny složky IZS.

3. ledna 2019

Foto z místa DN:

