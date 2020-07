Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nehoda na železničním přejezdu

Český Krumlov - Spolujezdkyně ve vozidle utrpěla těžké zranění.

Českokrumlovští policisté přijali včera po 22:00 hodině oznámení o dopravní nehodě, která se stala na železničním přejezdu č. P6134 na trati mezi obcemi Rybník a Lipno nad Vltavou. Řidič osobního automobilu (37 let) značky Škoda jel ještě s jednou ženou z Loučovic směrem na Lipno nad Vltavou. Pravděpodobně se plně nevěnoval řízení a na nechráněném železničním přejezdu přehlédl přijíždějící osobní vlak jedoucí z jeho pravé strany. Došlo ke střetu, při kterém spolujezdkyně z vozidla (57 let) utrpěla těžké zranění a byla vrtulníkem přepravena do českobudějovické nemocnice. Na místo vyjeli policisté z obvodního oddělení Lipno nad Vltavou a českokrumlovští kriminalisté. Ti zjistili, že ve vlaku v době srážky byly čtyři osoby, ani jedna z nich neutrpěla zranění. Policisté provedli dechovou zkoušku účastníků této nehody s negativním výsledkem. Celková škoda byla odhadnuta na 130 000 korun. Nehodou se budou nadále zabývat českrokrumlovští kriminalisté.

24. července 2020

