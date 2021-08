Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nehoda na řece Lužnici

České Budějovice - Policisté vyšetřují neobvyklou nehodu plachetnice.

Včera po 13. hodině vyjížděli vltavotýnští policisté k chatové oblasti Permoník na řece Lužnici k nehodě plachetnice. Po příjezdu na místo strážci pořádku zjistili, že osádka plachetnice typ J22 s přídavným spalovacím motorem podjížděla dráty velmi vysokého napětí, kdy pravděpodobně vůdce malého plavidla neodhadl výšky stožáru lodi a prověšení drátů. Proto mladší z mužů, když loď se blížila k vodiči, skočil do řeky a snažil se tažením za lano lodi, zabránit kontaktu. Druhý muž z plavidla zapnul zpětný chod motoru, ale již nestačil zabránit kontaktu stožáru plachetnice s vodičem a došlo k elektrickému výboji. Přitom se zranil muž na lodi, který upadl do bezvědomí. Na místě již zasahoval pracovník energo podniku, který vypnul přívod do sítě velmi vysokého napětí 22 kV.

Muž z lodi utrpěl popáleniny a jiná zranění, s kterým byl následně přepraven posádkou Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje do nemocnice.

Policisté ve věci prováděli šetření, kdy případ bude předán do správního řízení Státní plavební správy České republiky.

Policisté v rámci projektu BEZPEČNĚ NA VODĚ připomínají na opatrnost při pohybu s jakoukoli lodí na vodách, ať se jedná o tekoucí či klidné toky!

4. srpna 2021

