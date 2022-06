Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nehoda na dálnici

České Budějovice - Řidič narazil do značky a dodávky.

Včera odpoledne byli na dálnici D3 přivoláni dopravní policisté z Územního oboru České Budějovice, ke střetu osobního vozidla s dodávkou. Provedeným šetřením prokázali, že v 15:30 hod. jel po trase Veselí nad Lužnicí – České Budějovice v katastru obce Úsilné, řidič jedoucí s osobním vozidlem tovární značky Volkswagen Golf, opatřené převozními registračními značkami, kdy pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost svým schopnostem, vlastnostem vozidla, následně dostal smyk a narazil do přenosné dopravní značky upravující rychlost na 100 km/h. Ve smyku vjel do pravého jízdního pruhu, kde narazil do levé zadní části užitkového vozidla tovární značky Fiat v provedení Karavan.

Řidič osobního vozidla po dopravní nehodě utekl, kdy policisté prováděli šetření kolem místa činu i za spolupráce služebního psovoda.

Při nehodě naštěstí nikdo nebyl zraněn, provoz na uvedeném úseku dálnice byl omezen po dobu vyšetřování, v jednom jízdním pruhu.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

7. června 2022

