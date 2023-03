Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nehoda na D11

KRAJ - Provoz na dálnici byl zcela obnoven po necelých 3 hodinách.

Dnes krátce po půl desáté dopoledne se na 54. km dálnice D11 ve směru jízdy Praha - Hradec Králové stala dopravní nehoda osobního vozidla značky Škoda Octavia a nákladního vozidla značky Scania.

Dle prvotních zjištění k nehodě došlo tak, že 26letá řidička octávie při přejíždění z pravého jízdního pruhu do levého jízdního pruhu přehlédla zde v jízdním pruhu jedoucí kamion, které tímto ohrozila a levým zadním rohem svého auta narazila do jeho pravého boku. Vlivem nárazu se dostala do smyku a čelně narazila do středových svodidel, od nichž se odrazila a s autem se ocitla kolmo k levému jízdnímu pruhu, kde do ní kamion narazil.

Nikdo se při nehodě nezranil. Dechová zkouška na alkohol byla u obou řiidičů negativní, ale orientační test na drogy byl u řidičiky pozitivní na amfetamin/metamfetamin. U řidičky, která odmítla lékařské vyšetření spojeného s odběrem fiologického materiálu, policisté z evidencí zjistili, že má blokaci řidičského oprávnění (v červnu loňského roku ji skončil zákaz řízení všech motorových vozidel).

Policisté na octávii odhadli škodu na 30 tisíc, na scanii 100 tisíc a na svodidlech 40 tisíc korun.

Provoz byl na 50. km dálnice odkláněn, protože byl průjezdný jen odstavný pruh. Po necelých 3 hodinách byl provoz na dálnici plně obnoven.

por. Iva Kormošová

8.3.2023, 17.00

Odkazy do noveho okna 8.3. Detailní náhled

vytisknout e-mailem