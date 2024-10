Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nehoda na D 52 měla tragické následky

KRAJ: Dálnice byla uzavřena.

Policisté z dálničního oddělení v Mikulově pracují na zjištění veškerých okolností tragické dopravní nehody, ke které došlo krátce po půlnoci na 15. km dálnice D 52. Osobní vozidlo narazilo nejprve do před ním jedoucího návěsu a pak do svodidel. Podle předběžných zjištění řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy rozhledovým podmínkám. Na místě dopravní nehody zemřel jednatřicetiletý muž za volantem, jeho sedmatřicetiletý spolujezdec byl vážně zraněn. Řidiči ostatních vozidel tak ve směru na Brno museli až do ranních hodin využít objízdnou trasu.

19.10.2024, mjr. Pavel Šváb

