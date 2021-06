Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nehoda na 1/33

HRADECKO - Na vině je pravděpodobně nepřiměřená rychlost.

Dnes ráno (25.6. v 5.15) se stala na silnici 1/33 v obci Černožice dopravní nehoda dvou dodávek. Řidič vozidla Fiat Ducato (76 let) s přívěsem jedoucí od Hradce Králové na Jaroměř pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a vlastnostem vozidla, najel vpravo na zpevněnou krajnici, kde poškodil svodidla a lávku pro pěší, ve snaze vyjet zpět na komunikaci dostal smyk, přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem značky Ford Transit (řidič 38 let). Po střetu fiat pokračoval na levou stranu, kde poškodil betonovou obrubu se svodidlem a dopravní značku. Poté vozidlo vjelo zpět na vozovku, přívěs zůstal stát uprostřed silnice a auto se zastavilo až v prostoru křižovatky ulic Na Nové a Hradecká. Ford se vlivem střetu přetočil a sjel do příkopu.

Spolujedoucí z fiatu a řidič se spolujezdcem z fordu byli převezeni do nemocnic sanitkou. Další spolujezdec z fordu byl do nemocnice letecky transportován. Oba řidiči byli podrobeni dechové zkoušce s negativním výsledkem. Na fiatu byla odhadnuta škoda na 100 tisíc, na přívěsu a přepravovaných věcech 380 tisíc, na fordu 100 tisíc a na ostatních věcech 25 tisíc korun.

Silnice nebyla průjezdná, byly stanoveny objízdné trasy přes Smiřice a Černožice. Provoz byl obnoven pár minut před devátou hodinou.

Přesná příčina nehody je v šetření hradeckých dopravních policistů.

por. Iva Kormošová

25.6.2021, 13.00

vytisknout e-mailem