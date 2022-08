Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nehoda motocyklu a osobního automobilu

Strakonice – U Zlešic přistával vrtulník.

Včera před půl čtvrtou hodinou odpolední vyjížděli policisté se záchranáři do zlešických zatáček, kde došlo k dopravní nehodě motocyklistky s osobním automobilem. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že 45letá řidička motocyklu Harley-Davidson jedoucí ve směru od Volyně zřejmě nezvládla řízení. Před obcí Zlešice projela pravotočivou zatáčku, přičemž vyjela do protisměru, kde se střetla s protijedoucím řidičem osobního automobilu Kia Sportage. Řidička utrpěla těžká zranění, se kterými byla letecky transportována do českobudějovické nemocnice.

5. srpna 2022

