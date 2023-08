Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Nehoda moped-auta na Chebsku

CHEBSKO – Dvě osoby byly letecky transportovány do nemocnice.

Ve středu 2. srpna letošního roku krátce před 20. hodinou došlo poblíž obce Lipoltov na Chebsku k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že patnáctiletá řidička moped-auta značky Aixam, jedoucí ve směru od Lipoltova, zřejmě na křižovatce nerespektovala dopravní značení „Dej přednost v jízdě“ a vjela do křižovatky. Následně mělo dojít ke střetu přední části osobního automobilu značky Škoda, které jelo po hlavní pozemní komunikaci, s levou boční částí moped-auta. Po tomto střetu skončila obě vozidla v silničním příkopu.



Při této dopravní nehodě došlo ke zranění patnáctileté řidičky moped-auta a také jejího pětadvacetiletého spolujezdce, kteří byli letecky transportováni do nemocnice v Plzni. Dvaapadesátiletá řidička osobního automobilu značky Škoda byla se svým zraněním převezena Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice v Chebu.



Po dopravní nehodě se dvaapadesátiletá řidička podrobila orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem. Vzhledem ke zranění byl u řidičky moped-auta nařízen odběr krve v nemocnici.



Škoda na poničených vozidlech byla předběžně odhadnuta na částku přibližně 300 tisíc korun.



Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jakub Kopřiva

3. 8. 2023

