Kamion narazil do kolony

KRAJ: Nehoda cisterny zablokovala dálnici D2.

Na pátém kilometru dálnice D2 ve směru na Brno se dnes před polednem stala nehoda dvou nákladních automobilů. Řidič cisterny převážející rostlinný olej zřejmě nezareagoval na tvořící se kolonu a narazil do kamionu před ním. Zraněný řidič cisterny by letecky transportován do nemocnice. Dálnice je z důvodu nehody neprůjezdná, uzavření dálnice může trvat delší dobu, před odtažením vozidel bude nutné přečerpat obsah cisterny. Dopravu odkláníme sjezdem u Blučiny.