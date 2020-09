Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Nefunkční semafory

PARDUBICE - Pardubickou dopravu komplikují dva nefunkční semafory na stěžejních křižovatkách.

Foto PČR Doprava v Pardubicích je ode dneška ještě o něco komplikovanější, než je běžné. Stojí za tím nefunkčnost semaforů na dvou stěžejních křižovatkách – a to na křižovatce u zimního stadionu a u Anenského podjezdu. Zároveň dnešní ranní provoz komplikovala souvislá kolona vozidel, čekajících na vjezd do areálu MeDiLa ve Štrossově ulici, kde denně v dopoledních hodinách probíhá testování na Covid-19.

Co se týká výše zmiňovaných křižovatek, v nejvytíženější časy se budeme denně snažit dopravu usměrňovat. Musíme však upozornit řidiče i ostatní účastníky silničního provozu, že ani sebelepší regulovčík nedokáže zázraky a odbavit všechna vozidla, když provoz za křižovatkou stojí a vozidla nemají kam pokračovat.

Situaci z dnešního rána ve Štrossově ulici jsme během dne řešili jak s firmou MeDiLa, tak s městem a městskou policií. Zde došlo k dohodě, že od 16. září 2020 budou k odběru přijímáni pouze objednaní klienti a dopravu na místě bude upravovat přechodné dopravní značení a dle potřeby strážníci.

Prosíme řidiče, aby byli v následujících dnech ohleduplní a trpěliví, neboť jak jsme psali výše, ani policisté neumí zázraky na počkání.



Přiloženo foto PČR.

14. září 2020

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

