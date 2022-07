Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

MOSTECKO - Muž se obnažoval na veřejnosti; Šampóny v batohu.

Nedůstojnost na Matyldě

Mostečtí policisté sdělili podezření 43letému muži z Chomutovska ze spáchání trestného činu výtržnictví. Ten se měl páteční pozdní odpoledne nevhodně chovat na veřejně přístupném místě před zraky poblíž přítomných žen s dětmi. Policisté hlídkové služby vyjížděli k vodní nádrži Matylda v Mostě k muži, který měl stažené kraťasy a obnažoval se v křoví. Návštěvníci areálu se byli nuceni, z důvodu pohoršujícího aktu, posunout o kus dál. Pozorovatel ovšem nelenil, opět se přiblížil a ve svých sexuálních hrátkách pokračoval. Jeho pohoršující radovánky skončily až těsnou přítomností přivolaných strážců zákona. Těch se zalekl a oblečení si rychle oblékl. I přes mnoho výmluv policisté aktéra na místě zadrželi a převezli do cely. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení. Příště si snad vybere k obdobným činnostem více soukromí, protože případě odsouzení mu za tuto hrubou neslušnost hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Šampóny v batohu

Pro tři šampóny za pět prstů si přišel v odpoledních hodinách na samotném konci minulého týdne 34letý Mostečan. Ten vstoupil do samoobslužné prodejny v centru města již s nekalým úmyslem. Chvilku se pohyboval po prodejně tak, aby to vypadalo, že nakupuje. Přestože byl v minulosti za krádeže již potrestán, rozhodl se uschovat tři kusy zboží za pětistovku do svého batohu a projít kolem pokladny bez uhrazení nákupu. Neunikl ovšem pozornosti přítomného pracovníka ostrahy, který jeho pokus zmařil. Ten před prodejnou muže zadržel a přivolal policejní hlídku. Na obvodním oddělení si Mostečan převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádež. V případě uznání viny mu hrozí tříletý pobyt za mřížemi.

prap. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

19. července 2022

