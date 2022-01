Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Nedovolené ozbrojování

Kriminalisté zadrželi dva muže, kteří si chtěli koupit kalašnikov.

Minulý týdne přišli do jednoho z obchodů se zbraněmi a taktickým vybavením v Praze dva cizinci s tím, že chtějí koupit zbraň. Prodavač po nich chtěl, aby mu ukázali zbrojní průkaz a povolení k nabytí vlastnictví zbraně. To cizinci neměli a nabízeli peníze za to, když jim prodá automatickou pušku AK 47 takzvaný kalašnikov bez těchto potřebných dokumentů. To prodejce odmítl a cizinci odešli s nepořízenou.

Případ ihned začali na základě přijatého oznámení prověřovat kriminalisté z odboru extrémismu a terorismu pražské policie. Těm se podařilo získat během pár hodin tolik informací, aby mohli učinit potřebné kroky k dopadení podezřelých. Ti byli na základě vyhlášeného pátrání zastaveni a zadrženi kolegy z dálničního oddělení Řehlovice v Ústeckém kraji v okamžiku, když směřovali vozidlem do Německa.

Nyní jsou oba muži stíháni pro trestný čin nedovolené ozbrojování, za což jim v případě odsouzení hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

kpt. Jan Daněk - 11. 1. 2022

