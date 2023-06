Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

PLZEŇ – SEVER, PLZEŇ – Kriminalisté zadrželi dealerku pervitinu a dva odběratele. Při zásahu se jeden z nich dal útěk. Byl však dostižen a zadržen zasahujícím vyšetřovatelem.

Kriminalisté 2. oddělení obecné kriminality územního odboru Plzeň – venkov zahájili trestní stíhání jednatřicetileté ženy, kterou obvinili ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Kriminalisté se případu věnovali delší dobu a velmi intenzivně. Obviněná žena opatřovala pervitin, který pak prodávala. Na území okresu Plzeň – sever a v Plzni došlo k nejméně 44 případům, kdy prodala více než 80 gramů pervitinu a vydělala tak téměř 100 tisíc korun. K poslednímu předání drogy došlo minulý týden. Při něm byla žena zadržena a spolu s ní i dva odběratelé drogy, mladí muži ve věku 26 a 28 let. Starší z mužů se při zásahu dal na útěk, ale byl dostižen zasahujícím vyšetřovatelem. Vyšlo najevo, že má zákaz pobytu na území města Plzeň pro svoji dřívější trestnou činnost. Kriminalisté provedli domovní prohlídku i prohlídku vozidla. V bydlišti obviněné byla zajištěna plastová dóza se zbytky krystalické látky, ve vozidle pak plastový zip sáček také s krystalickou látkou. Do tohoto vozidla, se kterým drogu vozila, brala i svoji malou dceru, která tak při předání drogy seděla uvnitř. Dívka ve vozidle seděla i při zadržení její matky. Byla předána příbuzným. Obviněná je stíhaná na svobodě, hrozí jí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.



por. Mgr. Dagmar Brožová

26. června 2023

