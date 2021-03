Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nedostal výplatu, tak rozbíjel okna

LIPNÍK NAD BEČVOU - Se zasahujícími policisty se chtěl prát.

V neděli 28. března 2021 po desáté hodině jsme přijali oznámení o muži, který má v ulici 28. října v Lipníku nad Bečvou rozbíjet okna rodinného domu. Po příjezdu na místě policisté místního obvodního oddělení uviděli jim známého pětatřicetiletého muže se zraněním na rukou. Od začátku nic nenasvědčovalo tomu, že by to měl být komplikovanější zákrok. Muž pokyn policistů, aby se postavil k jejich vozidlu, nejprve uposlechl, pak se však rozhodl z místa odejít. Pokyny k zastavení už nerespektoval, a zastavil se až, když ho policisté dohonili. Po zastavení se proti policistům postavil do bojového postoje a následně se jednoho z nich pokusil zasáhnout pěstí do hlavy. Úderu se policistovi podařilo vyhnout, ale došlo k potyčce, ze které se muži podařilo utéct. Neutekl však daleko, protože ho policisté asi po dvaceti metrech dostihli a s využitím donucovacích prostředků překonali jeho odpor. Poté již s hlídkou spolupracoval a nechal si od nich zranění způsobené od skla překrýt sterilním krytím. Po převozu na obvodní oddělení k provedení administrativních úkonů byl muž ošetřen také přivolanými zdravotníky. Provedenou dechovou zkouškou u něho policisté změřili hodnotu 0,28 ‰ alkoholu v dechu. Zkouška na jiné návykové látky byla negativní. V rámci šetření celého incidentu muž policistům jako důvod rozbití oken domu uvedl, že šlo o pomstu za nevyplacení dohodnutých peněz za provedenou práci.

Ze zajištění byl muž propuštěn krátce po poledni. Pro své jednání je podezřelý z přestupku proti majetku a přestupku proti veřejnému pořádku. Za ty mu hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun.

por. Mgr. František Kořínek

30. března 2021

