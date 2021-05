Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nedodržel podmínky izolace

RAKOVNICKO – Místo toho, aby zůstal doma, si vyrazil na kole do hospody.

Rakovničtí policisté se zabývají případem šíření nakažlivé lidské nemoci, kterého se měl dopustit 51letý muž tím, že v pátek 14. května během polednem opustil místo svého pobytu, ač mu byla rozhodnutím krajské hygienické stanice nařízena izolace kvůli pozitivnímu výsledku na Covid-19.

Muži, který nerespektoval nařízenou izolaci a vyjel si na kole do hospody, hrozí za šíření nakažlivé nemoci v případě odsouzení trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Trestní zákoník upravuje skutkovou podstatu trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci, tj. kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody v základní trestní sazbě od šesti měsíců do tří let, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. V době nouzového stavu však hrozí pachateli za uvedený trestný čin až osmiletý trest odnětí svobody. Výše trestní sazby může vlivem přitěžujících okolností dosahovat až dvanácti let v případě, je-li trestným činem způsobena smrt nejméně dvou osob.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

17. května 2021

vytisknout e-mailem