Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nedodržel dva zákazy činnosti

ŽELEZNORUDSKO - Nesmí řídit motorová vozidla a včera ve večerních hodinách projížděl městem.

Policisté z obvodního oddělení kontrolovali v Železné Rudě řidiče vozidla značky Opel Vectra ve středu 3. dubna letošního roku. Řidič s vozidlem projížděl ulicí 1. Máje do ulice Klatovské, kde byl pět minut po dvaadvacáté hodině zastaven. Policisté zjistili, že šestatřicetiletý muž z obce na Švihovsku má uloženy dva tresty zákazů činnosti řízení motorových vozidel. První od měsíce března 2017 do září 2020 a druhý od měsíce prosince 2018 do prosince 2020.

Ve zkráceném přípravném řízení muž převzal sdělení podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

nprap. Ladmanová Dana

4. dubna 2019

vytisknout e-mailem