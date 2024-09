Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nedobrzdil

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Tři osoby utrpěly zranění.

V úterý po osmé hodině ranní vyjížděli dopravní policisté k nehodě na komunikaci I/50 u Buchlovic.

Dvaapadesátiletý řidič fordu se patrně plně nevěnoval řízení a zezadu narazil do zpomalujícího nákladního vozidla, jehož řidič se řadil do kolony před ním. Při dopravní nehodě utrpěl zranění spolujezdec i oba řidiči. Všichni byli z místa převezeni záchrannou službou do Uherskohradišťské nemocnice k ošetření. Alkohol byl u řidičů dechovou zkouškou vyloučen. Předběžná materiální škoda přesáhla dvě stě tisíc korun.

Dopravní policisté nehodu nadále šetří.

17. září 2024, por. Radomír Šiška, DiS.

