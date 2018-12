Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nedobrovolná koupel v rybníce

NÁCHODSKO – Policisti vytáhli společně s dobrovolnými hasiči podchlazeného muže na břeh.

Dnešního dne (úterý 11. 12. 2018) krátce před 12. hodinou vyjížděla policejní hlídka na naléhavý případ do Meziměstí. Do místního rybníčku tam spadl kolemjdoucí zdejší 46 letý muž a nemohl se dostat z vody ven. Policisté ihned po příjezdu na místo ze sebe sundali všechnu výstroj a přebytečné vybavení a společně s místními dobrovolnými hasiči skočili do rybníka za promočeným, ve vodě sotva dechu popadajícím mužem. Pomoc muži přišla opravdu včas, za 10 minut, které strávil ve studené vodě, byl velmi podchlazený a sám se by na břeh nedokázal dostat. Společnými silami jej vytáhli ven na břeh a poskytli mu první pomoc.

Podchlazeného muže následně odnesli do vedle stojící budovy, do tepla, kde si už ho převzala do své péče zdravotnická záchranná služba.

por. Mgr. Eva Prachařová

11. 12. 2018 v 15.10 hodin

