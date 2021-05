Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Nedělní závod v centru metropole

Pražská policie přijala v souvislosti s nedělním maratónským během v centru metropole adekvátní bezpečnostní opatření. Od časných ranních hodin budou na dvě desítky policistů Obvodního ředitelství Prahy I spolu se strážníky městské policie dohlížet na jeho bezproblémový průběh. Po trase celého závodu se zaměří na dodržování pravidel bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, veřejného pořádku a také současných vládních nařízení. V souvislosti s tímto závodem upozorňujeme Pražany a ostatní návštěvníky metropole, že trasa závodu povede po komunikacích Karlův most, Křížovnické nám., Křížovnická, nám. Jana Palacha, Mánesův most, Klárov, nábř. Eduarda Beneše, nám. Curieových, Pařížská, Staroměstské nám., Celetná, U Prašné brány, nám. Republiky, Revoluční, Štefánikův most., kde budou od 6:30 hod. do přibližně 11:00 hod. platit určitá omezení. Ta se dotknou i motoristů, neboť v dané oblasti bude dopravní uzávěra, a to jak pro silniční, tak hromadnou dopravu.

por. Mgr. Jan Rybanský - 28. květen 2021

