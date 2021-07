Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nedělní tragická nehoda u Strupčic

CHOMUTOVSKO - V neděli odpoledne se auto střetlo se dvěma motorkami, následky jsou tragické.

V neděli krátce před 15tou hodinou došlo v blízkosti obce Strupčice k tragické dopravní nehodě. Řidič osobního vozidla najel ze zatím nezjištěné příčiny do protisměru, kde se vozidlo postupně střetlo se dvěma protijedoucími motocykly. Řidič prvního motocyklu při nehodě utrpěl zranění a byl transportován do nemocnice. Řidič druhého motocyklu utrpěl bohužel zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel. Jeho spolujezdkyně byla se zraněním letecky transportována do nemocnice. Řidič i spolujezdec z osobního vozidla při nehodě podle dosavadních informací neutrpěli žádná zranění.

Bližší okolnosti nehody, kterou policisté prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti, jsou předmětem dalšího šetření.

Chomutov 26. července 2021

