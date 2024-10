Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Neděle tragická pro motorkáře

KRAJ: Hned čtyři vážné nehody řeší policisté.

Hned čtyři vážné nehody s účastí motocyklistů řešili dnes odpoledne jihomoravští policisté:

Před třetí hodinou na Valticku nepřežil motocyklista střet s osobním vozidlem, jehož řidič mu dle předběžných informací při odbočování vlevo nedal přednost. O půl čtvrté pak narazila jezdkyně na skútru v Žabčicích do stojícího vozidla, při střetu utrpěla zranění. Ve stejnou dobu pak na dálnici D 46 ve směru od Olomouce na Vyškov nedobrzdil do kolony muž na motorce, i on byl transportován do nemocnice. Nehoda se stala v úseku s omezením. Dálnice byla ve směru na Vyškov na nezbytně nutnou dobu uzavřena. Tragickou nedělní bilanci pak rozšířil motocyklista, který jel po komunikaci od Ochoze u Brna směrem do Líšně. Podle prvotních informací předjížděl několik vozidel a nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou. Přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím osobním autem. Na místě zemřel, řidička v protijedoucím vozidle skončila v nemocnici. Komunikace byla po dobu vyšetřování a odstraňování následků nehody uzavřena.V souvislosti s touto nehodou žádáme svědky, kteří mají na palubních kamerách zachycen průjezd motorkáře ještě před nehodou (zůstali následně stát v koloně před místem tragedie), aby se obrátili na linku 158. Děkujeme za spolupráci.

Celkově o víkendu zemřeli tři lidé a řada dalších byla vážně zraněna. Jezděte opatrně a počítejte s chybami druhých.

mjr. Pavel Šváb

