Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nedejte jim šanci

PRAHA VENKOV-JIH – Než vyrazíte v tomto letním období na dovolenou nebo za zábavou ze svých domovů, rádi Vám poskytneme několik rad a doporučení, aby návrat z nich nebyl narušen nepříjemným překvapením.

Policisté se často setkávají s případy vloupání do různých typů objektů. Dlouhodobě se v rámci preventivních aktivit Policie České republiky snaží vštěpovat veřejnosti jednoduché zásady, jak případného pachatele od vloupání odradit. Základní postupy jsou velmi jednoduché, stačí třeba zamknout dveře, vrátka, garáž nebo zavřít okenní ventilaci před odchodem z domova. Nic to nestojí a může mnohému zabránit.

Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená. K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace či mikro ventilace. Přes mikro ventilaci se pachatel dokáže vloupat do obydlí během jedné minuty.



Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na paměti pár základních pravidel:

1/Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.

2/ Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu Vašeho domova.

3/ Nenechávejte na pozemku u svých rodinných domů, či rekreačních objektů žádné cennější věci (jízdní kola, nářadí, zahradní techniku, tablety, mobily, apod.) volně odložené, bez dohledu nebo zajištění.

4/ Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří Vám na něj dohlédnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.

5/ Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která Vás nic nestojí - nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.

6/ Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.



Více informací k zabezpečení objektů jsou pro všechny zájemce dostupné na webových stránkách www.stopvloupani.cz. Dále rovněž na webových stránkách projektu „Zabezpečte se!“ (www.policie.cz/zabezpectese), kde můžete najít potřebné informace a rady.







por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

18. července 2023

