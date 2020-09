Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nedbalostní jednání způsobilo únik plynu

Český Krumlov - Stavbyvedoucí půjde před soud.

Na konci srpna tohoto roku došlo v Kaplici nedaleko křižovatky ulice Omlenická a silnice E-55 k masivnímu úniku plynu. V tu dobu zde probíhaly výkopové práce, při kterých strojník, který obsluhoval rypadlo, poškodil plášť plynového potrubí. Následovala evakuace několika desítek osob z nedalekých objektů a provozoven. Nikdo naštěstí nebyl zraněn.

Případem se intenzivně zabývali českokrumlovští kriminalisté, kteří zjistili, že stavbyvedoucí (32 let) z Prachaticka, který měl na starost zemní práce, nenechal oprávněnou osobu vytýčit plynovod a přesto zadal zaměstnancům poddodavatelské firmy vykonat strojní výkopové práce. Z tohoto důvodu jej kriminalisté podezřívají ze spáchání přečinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti. Případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Stavbyvedoucí by tak měl své pochybení do dvou týdnů vysvětlit před soudem. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti.

17. září 2020

