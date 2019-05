Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Nedbala na východu své dcery

CHEBSKO – Nyní ji hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaačtyřicetileté ženy z Chebska, kterou obvinili ze spáchání přečinu ohrožování výchovy dítěte.

Žena totiž nedbala na školní docházku své nezletilé dcery a tím ji umožnila vést zahálčivý život. Za období od začátku ledna do konce června minulého roku měla její dcera celkový počet 150 neomluvených hodin. Do školy ale dívka příliš nechodila ani v tomto roce, protože v období od začátku února do současné doby měla mít zameškáno 141 hodin, kdy z toho je 129 hodin neomluvených.

V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

24. 5. 2019

vytisknout e-mailem