Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nedávno vyšel z vězení a zase kradl

KLADENSKO – Recidivista byl více než dvacetkrát odsouzen.

Nenapravitelný zloděj, který byl již 22krát odsouzen zejména pro majetkovou trestnou činnost, a navíc byl nedávno propuštěn z výkonu trestu, opět zamířil do obchodů s úmyslem krást.

Čtyřicetiletý recidivista vstoupil 25. července, v půl třetí odpoledne, do prodejny se sportovním zbožím a oblečením, v ulici Petra Bezruče v Kladně, kde se ujal několika kusů oblečení a plátěné tašky. Některé oděvy si oblékl na sebe a zbylé zboží vložil do odcizené tašky a odešel z prodejny ven. Po pár minutách vešel do dalšího obchodu, v němž pobral různé zboží a vložil jej do plátěné tašky. V tu chvíli ho ale při krádeži přistihl prodavač prodejny a ihned kontaktoval policii.

Hlídce po příjezdu na místo nebyl zloděj neznámou tváří, na místě ho zadrželi a eskortovali na obvodní oddělení k dalším služebním úkonům. V evidencích policisté zjistili, že byl celkem 22krát odsouzen převážně pro majetkovou trestnou činnost. Známému recidivistovi posléze sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

26. července 2022

