Nedávno propuštěný opět v konfliktu se zákonem

Chomutovští policisté zjistili, kdo se měl v posledních dnech vloupat do vozidel na různých místech v Chomutově. Podezřelým je 48letý muž. Tento Chomutovan měl svým jednáním postupně při vloupáních poškodit tři osobní vozidla. Z jednoho z nich měl odcizit tašku s oblečením, léky a dalšími věcmi, vše v hodnotě přesahující tisíc korun. Z dalších dvou vozidel nic odcizeno nebylo. Mnohem vyšší škoda tak byla způsobena poškozením zmíněných vozidel. Ta dosahuje částky 28 tisíc korun. Policisté muži sdělili podezření z trestného činu krádeže a poškození cizí věci. Podezřelému, který byl teprve v červenci loňského roku propuštěn z vězení, kde si odpykával trest za předchozí majetkovou trestnou činnost, tak z tohoto důvodu u soudu znovu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Kadaňští policisté objasnili úterní vloupání do sportovního centra v Kadani. Podle jejich zjištění se ho měli dopustit společně dva muži ve věku 31 a 36 let. Ti měli v nočních hodinách násilím vniknout do objektu a odcizit tam DVD přehrávač s reprobednami a kuchyňskou digitální váhu. Kromě toho měli také poškodit ovládání sauny. Celkem tak byla podle předběžného vyčíslení způsobena škoda ve výši přesahující 13 tisíc korun. Již ve středu bylo oběma mužům z Kadaně sděleno podezření z trestných činů krádeže a poškození cizí věci spáchaných formou spolupachatelství. Za ně můžou od soudu odejít s trestem odnětí svobody do výše dvou let.

Teprve 19letý mladík z obce na Chomutovsku si od policistů v pondělí převzal podezření ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Mladý muž se měl provinit tím, že minulý víkend v noci před barem v centru Chomutova odcizil peněženku. Ta upadla jednomu z návštěvníků baru na zem, když si ze zadní kapsy kalhot vytahoval svůj mobilní telefon. Této chvíle měl mladík využít a peněženku ze země nepozorovaně sebrat a ponechat si ji. Policistům se posléze podařilo podezřelého ustanovit a věc nyní řeší ve zkráceném přípravném řízení. V peněžence kromě finanční hotovosti a dokladů byla i platební karta. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na 1.200 korun. Za uvedené trestné činy hrozí u soudu až dvouleté vězení.

Chomutov 14. února 2020

